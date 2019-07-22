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Terim’in sadece ‘evet’ demesini bekleyen 2 yıldız futbolcu Boca Juniors’la anlaşmaya vardı

Menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerilen ve Fatih Terim’in sadece ‘evet’ demesini bekleyen Eduardo Salvio ve Felipe Caicedo Boca Juniors'la anlaşmaya vardı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sezon biter bitmez takımlarından ayrılmayı kafasına koyan ve Fatih Terim’in sadece ‘evet’ demesini bekleyen 2 yıldız futbolcu Boca Juniors’la anlaşmaya vardı.
 
SALVİO VE CACİDEDO BOCA JUNİORS'LA ANLAŞTI
 
Geçtiğimiz sezon Benfica’da fazla forma şansı bulamayan ve Galatasaray’a gelmek için son dakikaya kadar bekleyen orta saha oyuncusu Eduardo Salvio Boca Juniors’la anlaşmaya varırken, Fatih Terim’e haber gönderip 2 ay transferini donduran Kolombiyalı forvet Caicedo da yine Arjantin deviyle el sıkıştı. Menajerler tarafından sarı kırmızılı kulübe teklif edilen ve Terim’in onayına takılan tecrübeli oyuncular, başarılı çalıştırıcının ilgisini geçmezken, Salvio’nun 4 gün önce, Felipe Caicedo’nun ise bugün Boca’yla anlaşması dikkatlerden kaçmadı.
 
GALATASARAY FALCAO'YU GETİRMEK İSTİYOR
 
Salvio’nun yerine sağ kanatta ters ayak kullanan Emre Mor, Deniz Türüç gibi isimlerle ilgilenen Galatasaray, forvet hattına ise Caicedo değil Samatta veya Falcao’yu getirmeyi planlıyor.

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