Terim’in yeni gözdesi Mario

Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronunun özellikle kanatlardaki aksaklığı giderecek çözümler aradığı ve bu nedenle gelecek vaadeden bir isim olarka gördüğü Portolu Joao Mario için araştırmalara başladığı öğrenildi. Porto B Takımı formasını giyen ve aynı zamanda Portekiz U20 takımında da oynayan 1.76 boyundaki 19 yaşındaki oyuncuyu bugünkü Hollanda maçında takip ettirecek olan Terim, gelecek rapora göre hareket edecek.