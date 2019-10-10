Terim’in yeni gözdesi Mario
SEZONA istediği başlangıcı yapamayan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, ocak ayındaki ara transfer için çalışmalara şimdiden başladı.
- Star Spor
Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronunun özellikle kanatlardaki aksaklığı giderecek çözümler aradığı ve bu nedenle gelecek vaadeden bir isim olarka gördüğü Portolu Joao Mario için araştırmalara başladığı öğrenildi. Porto B Takımı formasını giyen ve aynı zamanda Portekiz U20 takımında da oynayan 1.76 boyundaki 19 yaşındaki oyuncuyu bugünkü Hollanda maçında takip ettirecek olan Terim, gelecek rapora göre hareket edecek.
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