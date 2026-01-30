İSTANBUL 13°C / 7°C
  Teşekkürler Ahmet Kaplan! Avustralya Açık'a yarı finalde veda
Spor

Teşekkürler Ahmet Kaplan! Avustralya Açık'a yarı finalde veda

Para tenisçi Ahmet Kaplan, Avustralya Açık yarı finalinde Hollandalı Sam Schroder'e 2-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

30 Ocak 2026 Cuma 09:33
Teşekkürler Ahmet Kaplan! Avustralya Açık'a yarı finalde veda
Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda "quad" tekerlekli sandalye kategorisinde mücadele eden Ahmet Kaplan, yarı finalde Hollandalı Sam Schroder'e 2-0 yenildi.

Dünya 4 numarası Ahmet, sezonun ilk grand slam tenis turnuvasında 2 numaralı seribaşı Schroder'e 6-1 ve 6-4'lük setlerle mağlup oldu.

Milli para tenisçi, böylece Avustralya Açık'ı üst üste ikinci kez yarı finalist olarak tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmet turnuva boyunca kortta gösterdiği azim, mücadele gücü ve istikrarlı performansıyla Türk tenisinin yükselen değerlerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bize yaşattığın gurur için teşekkürler Ahmet. İnanıyoruz ki daha nice başarılara birlikte tanıklık edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

  • Ahmet Kaplan
  • Avustralya Açık
  • Sam Schrodere

