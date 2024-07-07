Avusturya maçı sonrası Merih Demiral'a verilen skandal cezanın gölgesinde maça hazırlanan Milliler, karşılaşmaya tutuk başlasa da sonrasında oyuna denge getirdi. Tribündeki taraftarlarımızın desteğiyle birlikte zaman zaman Hollanda'yı hapsettik. İlk yarıda rakip 4 şutla 0.35 xG değeri yakaladı. Milliler ise 6 kez kaleyi yoklayarak 0.55 xG'yi tutturdu. İkili mücadelelerde de rakibe göz açtırmayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 35'te Samet Akaydin'in kafasıyla golü bularak devreyi önde kapattı.

İkinci yarıda Hollanda kurduğu baskının karşılığını 70'te De Vrij'ın kafasıyla aldı. 76'da ise Mert Müldür, yan topta kendi kalemize gönderdi. Son anlarda net golleri değerlendiremeyen Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvaya veda etti.