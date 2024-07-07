İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Temmuz 2024 Pazar / 1 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6645
  • EURO
    35,5639
  • ALTIN
    2511.53
  • BIST100
    10851.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Teşekkürler Bizim Çocuklar! Sizinle gurur duyuyoruz
Spor

Teşekkürler Bizim Çocuklar! Sizinle gurur duyuyoruz

A Milli Futbol Takımımız dün akşam EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar Samet Akaydin'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da ikinci yarıda ağlarımızda gördüğümüz 2 golle turnuvaya veda ettik.

Akşam7 Temmuz 2024 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Teşekkürler Bizim Çocuklar! Sizinle gurur duyuyoruz
ABONE OL

Avusturya maçı sonrası Merih Demiral'a verilen skandal cezanın gölgesinde maça hazırlanan Milliler, karşılaşmaya tutuk başlasa da sonrasında oyuna denge getirdi. Tribündeki taraftarlarımızın desteğiyle birlikte zaman zaman Hollanda'yı hapsettik. İlk yarıda rakip 4 şutla 0.35 xG değeri yakaladı. Milliler ise 6 kez kaleyi yoklayarak 0.55 xG'yi tutturdu. İkili mücadelelerde de rakibe göz açtırmayan Ay-Yıldızlı ekibimiz, 35'te Samet Akaydin'in kafasıyla golü bularak devreyi önde kapattı.

İkinci yarıda Hollanda kurduğu baskının karşılığını 70'te De Vrij'ın kafasıyla aldı. 76'da ise Mert Müldür, yan topta kendi kalemize gönderdi. Son anlarda net golleri değerlendiremeyen Ay-Yıldızlı ekibimiz, turnuvaya veda etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.