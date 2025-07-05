İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tarihi başarılara imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 3. turda Rus tenisçi Ekaterina Aleksandrova ile karşılaştı.

Mücadelede ilk set 6-3 ile Aleksandrova'nın oldu.

Karşılıklı oyunlarla başlayan ikinci sette milli tenisçimiz servis kırarak öne geçse de Rus raket, skoru eşitledi. Son oyunda tekrar servis kıran Zeynep, seti tie-break'e taşımayı başardı.

Tie-break'i kazanan Aleksandrova, 6-3 ve 7-6'lık setlerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Böylece Zeynep Sönmez, Wimbledon'a 3. turda veda etti.

Aleksandrova, 4. turda Elisabetta Cocciaretto'yu 2-1 mağlup eden Belinda Bencic ile karşılaşacak.

WİMBLEDON'DA TARİHİ BAŞARI

WTA canlı sıralamasında 74. basamağa yükselen milli raket, Wimbledon'da 3. tur gören ilk Türk tenisçi ünvanının sahibi oldu

Zeynep aynı zamanda bir grand slam organizasyonunda teklerde 75 yıl sonra 3. tur gören ilk milli sporcu oldu.

Daha önce 1950 yılındaki Roland Garros'ta Bahtiye Musluoğlu 3. tura yükselmişti.

SET VERMEDEN 3. TURA YÜKSELDİ

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçimiz, ilk turda dünya 52 numarası Rumen Jaqueline Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle mağlup etti.

Zeynep ikinci turda ise dünya 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı da 7-5, 7-5 ile geçmiş ve 3. tura set vermeden yükselmişti.