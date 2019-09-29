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Teşhis konuldu sıra tedavide

Galatasaray, son 30 sezonun en kötü ilk 6 hafta başlangıcını yaparken, Fatih Terim ve yardımcıları sorunun orta sahada olduğu fikrinde birleşti. Terim; Nzonzi, Seri, Lemina, Selçuk ve Ömer arasından yeni bir “Ndiaye–Fernando” ikilisi yaratıp sorunu çözecek.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de sezonun ilk derbisinde sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabera kalan Galatasaray’da işler iyi gitmese de Teknik Direktör Fatih Terim ve yardımcıları geleceğe umutla bakıyor. Sarı-Kırmızılılar, son 30 sezonun en kötü ilk 6 hafta başlangıcını yaparken, Terim’in Florya’da yardımcıları ile bir acil durum toplantısı yaptığı ortaya çıktı.

5’İ NDİAYE-FERNANDO ETMEDİ

Fener derbisi sonrası yapılan zirvede Cim-Bom’un hocası ve 3 yardımcısı (Levent Şahin, Hasan Şaş ve Ümit Davala) problemin orta sahada olduğu fikrinde birleşti. Şahin, derbi sonrası dile getirdiği “Orta alandan hücuma geçişte, top aktarımında sıkıntı var” görüşünü tekrarlarken, Fatih Terim de, ön liberado geçen sezonki gibi yeni bir Ndiaye-Fernando ikilisini henüz bulamadıklarını dile getirdi.

FENER’E KARŞI KAZANAMIYOR

Steven Nzonzi, Seri, Lemina, Selçuk İnan ve Ömer Bayram arasından yeni bir ikili bulmaya çalışan Terim’in, Nzonzi’den çok memnun olduğu, ikinci isim konusunda da Lemina-Seri arasında kararsız kaldığı belirtiliyor. Bu arada Galatasaray derbilerde zorlanmaya devam ediyor. Aslan, Fener’le Süper Lig’de yaptığı son 10 maçta 3 kez mağlup olurken, 7 de beraberlik aldı.

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