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Spor

Juventus'ta Dybala'nın da testi pozitif çıktı

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

21 Mart 2020 Cumartesi 21:16 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 21:16
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Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dybala, "Testler elime henüz geçti. Oriana ve ben, pozitif çıktık. Şükürler olsun ki şu anda çok iyi durumdayım" ifadelerini kullandı.

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Arjantinli futbolcu, daha önce Venezuela basınında kendisiyle ilgili çıkan koronavirüs kaptı haberlerinin ardından, böyle bir şeyin olmadığını belirtmişti.

26 yaşındaki oyuncu, Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından koronaviris testi pozitif çıkan 3. oyuncu oldu.

Juventus dün yaptığı açıklamada, 2 oyuncu dışında diğer tüm oyuncuların testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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