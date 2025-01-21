İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6321
  • EURO
    36,9366
  • ALTIN
    3115.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Testlerden geçemeyen iki Süper Lig hakeminin klasmanı düşürüldü
Spor

Testlerden geçemeyen iki Süper Lig hakeminin klasmanı düşürüldü

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hem ocak ayı hem de sezon başında gerçekleştirilen koşu testlerinde başarısız olan Süper Lig hakemlerinden Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun klasmanını düşürdü.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 13:21 - Güncelleme:
Testlerden geçemeyen iki Süper Lig hakeminin klasmanı düşürüldü
ABONE OL

Süper Lig hakemleri Erkan Özdamar ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun Süper Lig kariyerleri sona erdi.

MHK'nin koşu testlerinde hem ocak ayında hem de sezon başında başarısız olan Erkan Özdamar, Süper Lig hakemliğinden alındı.

Klasman düşürülen Özdamar, bundan böyle 2. Lig ve 3. Lig maçlarında düdük çalabilecek.

UĞURLU ARTIK AMATÖR HAKEM

Öte yandan Yaşar Kemal Uğurlu da tıpkı Erkan Özdamar gibi hem sezon başında hem de ocak ayında yapılan koşu testlerinde başarısız oldu.

Uzun süre rapor alarak koşulara katılmayan Yaşar Kemal Uğurlu, son olarak girdiği koşu testinden geçemedi.

44 yaşındaki tecrübeli hakem, klasman hakemliği için yaş sınırının 40 olması sebebiyle ile hakemliği klasmanına düşürüldü. Uğurlu, bundan böyle amatör maçlarda görev yapabilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.