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Spor

Tete: 3. golü de atmak istiyorduk olmadı

Tete, Kopenhag'la 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, 'Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Oyuna girdiğimde takıma enerji katabildiğim için çok mutlu oldum.' dedi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 22:15 - Güncelleme:
Tete: 3. golü de atmak istiyorduk olmadı
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Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete, Kopenhag maçının ardından konuştu.

İkinci yarıda buldukları gollerle beraberliği yakalamalarıyla ilgili Tete, "Topla olduğumuzda daha iyiydik. İkinci yarı kendimizi gösterdik. 3'ü de atmak istiyorduk ama olmadı. Oyuna girdiğimde takıma enerji katabildiğim için çok mutlu oldum." diye konuştu.

Attığı golle ilgili ise Tete, "Antrenmanlarda attığım golü çalışıyorum. Bu golü maçta attığım için çok mutlu oldum." açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde kalan maçlarıyla ilgili ise Brezilyalı oyuncu, "Maç maç devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Birçok yeni oyuncu geldi ama kaptanlarımız bize alışmamız için yardımcı oluyor." sözlerini kullandı.

Tete sözlerini "Atmosfer harika. Burada oynadığım için çok mutlu oldum." diyerek noktaladı.

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