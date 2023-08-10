Galatasaray'ın yeni transferi Tete, sarı kırmızılı takımın taraftarları tarafından yakın markaja alındı. Yeni sezon öncesi yaptığı transferler ile dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Tete ile anlaşmaya vardı. Peki Tete kimdir? Galatasaray'ın yeni transferi Tete hangi takımlarda oynadı? İşte başarılı futbolcunun oynadığı takımlar

TETE KİMDİR?

Tam adı Mateus Cardoso Lemos Martins olan Tete 15.02.2000 tarihinde Brezilya'nın Alvorada şehrinde dünyaya geldi. Sol ayağını kullanan ve pozisyonlar olarak da sağ kanatta oynayan Brezilyalı futbolcunun boyu ise 1.75 cm.

Başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çeken futbolcunun güncel piyasa değeri 25 miyon euroya ulaştı.

TETE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?



Futbola Brezilya'nın köklü takımlarından Gremio'da başlamıştır. Kariyeri süresindece de Lyon, Leicester City ve Shakhtar Donetsk gibi ekiplerde futbol oynadı.

2008-2019 yılları arasında Gremio altyapısında forma giyen Tete profesyonel kariyerine Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımında başladı.

2019 yılında Shaktar Donetsk'e transfer olan yıldız futbolcu burada 4 sezon forma giydikten sonra 2021/2022 sezonunda Fransız ekibi Lyon'a kiralandı. Lyon formasıyla 26 maça çıkan Tete 8 gol kaydetti.

Tete, Lyon'un ardından Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralık olarak gitti. Leicester formasıyla 14 maça çıkan Tete 1 gollük katkı sağladı.

23 yaşındaki başarılı futbolcu, önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyecek.