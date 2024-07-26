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Spor

Tete: Taraftarlar beni sahada görmeyi beklesin

Galatasaray'dan ayrılan ve Yunan ekibi Panathinaikos'a imza atan Mateus Tete, açıklama yaptı.

26 Temmuz 2024 Cuma 22:33 - Güncelleme:
Tete: Taraftarlar beni sahada görmeyi beklesin
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Galatasaray'dan ayrılarak Panathinaikos'a imza atan Mateus Tete, açıklama yaptı.

Mateus Tete yaptığı açıklamada, "Transferimde emeği geçen kulüp başkanına, teknik direktöre ve menajerime teşekkür ediyorum. Zor bir transferdi ama her şey yolunda gitti. Yunanistan'daki en pahalı transfer olduğunu biliyorum. Mutluyum ve baskı hissetmiyorum. Buraya takımıma yardım etmeye geldim." dedi.

"KALİTEMİ BİLİYORUM"

Projeden etkilendiğini söyleyen Brezilyalı oyuncu, "İlgiyi öğrendiğimde ve Panathinaikos projesi hakkında bilgi aldığımda büyük bir mutluluk duydum. Kulübün varlığını öğrendim ve gelmeye karar verdim. Proje bana anlatıldığında başrolde olabileceğimi gördüm. Potansiyelimi ve kalitemi biliyorum." ifadelerini kullandı.

TARAFTARA MESAJI NE?

"Panathinaikos taraftarına nasıl bir mesaj vermek istersiniz?" sorusuna Tete, "Beni sahada görmeyi beklesinler. Benden dribling, asist ve gol görecekler. Taraftarımız benim zaferin peşinde olan bir oyuncu olduğumu anlayacak." açıklamasını yaptı.

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