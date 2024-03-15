Tete'nin dünyası başında yıkıldı! Çok ağır darbe

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Tete, bekleneni veremedi. Uzun süredir eleştirilerin odağ olan Tete'nin sezon sonu takımdan ayrılması beklenirken, bir kötü haber daha geldi.

TETE DÜŞÜŞTE!

Yıldız oyuncu, beklentileri karşılayamadığı performansıyla dikkat çekerken piyasa değeride bu durumdan etkilendi. Transfermarkt, Süper Lig'deki oyuncuların piyasa değerini son zamanlardaki performanslarına göre güncelledi. Bu değişimden en çok etkilenen isimse Tete oldu. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon eurodan 14 milyon euroya geriledi. Süper Lig'de en çok değer kaybeden isim oldu.

38 MAÇTA SÜRE ALDI

Tete, Galatasaray formasıyla 38 maçta süre aldı ve 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi