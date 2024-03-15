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Spor

Tete'nin dünyası başında yıkıldı! Çok ağır darbe

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Tete, son zamanlardaki kötü performansıyla dikkat çekiyor. Tete'nin sergilediği oyun, piyasa değerinide büyük ölçüde etkiledi.

15 Mart 2024 Cuma 21:35 - Güncelleme:
Tete'nin dünyası başında yıkıldı! Çok ağır darbe
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Galatasaray'a sezon başında transfer olan Tete, bekleneni veremedi. Uzun süredir eleştirilerin odağ olan Tete'nin sezon sonu takımdan ayrılması beklenirken, bir kötü haber daha geldi.

TETE DÜŞÜŞTE!

Yıldız oyuncu, beklentileri karşılayamadığı performansıyla dikkat çekerken piyasa değeride bu durumdan etkilendi. Transfermarkt, Süper Lig'deki oyuncuların piyasa değerini son zamanlardaki performanslarına göre güncelledi. Bu değişimden en çok etkilenen isimse Tete oldu. Brezilyalı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon eurodan 14 milyon euroya geriledi. Süper Lig'de en çok değer kaybeden isim oldu.

38 MAÇTA SÜRE ALDI

Tete, Galatasaray formasıyla 38 maçta süre aldı ve 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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