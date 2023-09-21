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Spor

Tete'nin golü ''Haftanın Golü''ne aday oldu

Galatasaray'ın Kopenhag ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının beraberlik golünü atan Tete, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasında yer aldı.

21 Eylül 2023 Perşembe 12:37 - Güncelleme:
Tete'nin golü ''Haftanın Golü''ne aday oldu
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynadığı Kopenhag maçında Tete'nin skoru 2-2'ye getiren golü, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü adayları arasına girdi.

UEFA'dan yapılan açıklamada Tete'nin golü dışında; Lazio kalecisi Provedel'in Atletico Madrid'e attığı gol, Barcelonalı Joao Felix'in Antwerp'e attığı gol ve Lens forması giyen Angelo Fulgini'nin Sevilla'ya attığı gol adaylar arasında yer aldı.

Kopenhag maçının ikinci devresinde oyuna dahil olan Tete, 1 gol 1 asistlik performansı ile maçın 2-0'dan 2'ye gelmesinde büyük rol oynamıştı.

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