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Spor

Tete'nin golü Panathinaikos'a yetmedi

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Panathinaikos, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 1-0 yendi. Penaltıları 13-12 kazanan Ajax, play-off turuna yükseldi.

16 Ağustos 2024 Cuma 00:34 - Güncelleme:
Tete'nin golü Panathinaikos'a yetmedi
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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Diego Alonso'nun ekibi Panathinaikos, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Ajax'ı 1-0 yendi. Penaltıları 13-12 kazanan Francesco Farioli'nin yönetimindeki Ajax, play-off turuna yükseldi.

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta Panathinaikos'un golünü 89. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu Tete kaydetti.

Uzatmaların ardından penaltılara giden maçta rakibini 13-12 mağlup eden Ajax, play-off turuna kalan taraf oldu.

Maça 68. dakikada dahil olan Tete, penaltı atışlarında 2 kez ağları sarsmayı başarırken, Ajax'ta Ahmetcan Kaplan süre almadı.

Ajax, play-off turunda Polonya ekibi Jagiellonia Bialystok ile karşılaşacak.

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