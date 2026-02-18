Teun Koopmeiners: En az üç gol atmalıyız

Juventus'un Galatasaray'a 5-2 yendildiği maçta İtalyan ekibinin iki golünü atan Teun Koopmeiners açıklamalarda bulundu.

DURUM BELLİ; ÜÇ GOL!"

Maçı değerlendiren Teun Koopmeiners "Bence iyi bir ilk yarı oynadık, iki harika gol attık ama soyunma odasında topa daha fazla sahip olmamız gerektiğini söylemiştik. Ancak ikinci yarının gidişatı iyi değildi. Şimdi soyunma odasında sessiz kalmalıyız, videoları izlemeliyiz ve önümüzde gelecek hafta başka bir maç olduğunu bilmeliyiz. Kırmızı kart gördüğümüzde sahada daha akıllıca ne yapabileceğimizi düşünmeliyiz; beş gol yiyemeyiz. Videoları izlemeli, daha iyisini yapmalı ve üç gol atmalıyız; bu basit, en az üç gol." dedi.

"İKİ ATTIK, ŞİMDİ ÜÇ ATMALIYIZ!"

Sözlerine devam eden Teun Koopmeiners "Daha önce de söylediğim gibi Luciano Spalletti ile kendimi iyi hissediyorum. İlk yarıdan sonra attığımız iki golün önemli olduğunu düşünüyorum çünkü 1-0 gerideydik. Ama ikinci yarıya baktığınızda bu hiçbir şey ifade etmiyor, bu yüzden mutlu olamam. İki gol attık ama Torino'ya karşı en az üç gol atmalıyız." ifadelerini kullandı.

"5 YEDİKTEN SONRA 2 GOL ATMANIN ANLAMI YOK"

Orta sahada oynaması hakkında sorulan soruyu yanıtlayan 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu "Bu pozisyonda da kendimi iyi hissediyorum. Gollerle önemli olabileceğimi düşünüyorum. Orada oynadığımda, kesinlikle goller konusunda daha iyi olmam ve takıma yardım etmem gerektiğini kendi kendime söyledim. Bugün de ilk yarıda bunu yaptım ama ikinci yarıda ben de daha iyi olmalıydım, çünkü beş gol yediğinizde attığınız iki golün hiçbir anlamı kalmıyor." dedi.