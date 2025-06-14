İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2025 Cumartesi / 18 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5851
  • EURO
    45,6681
  • ALTIN
    4328.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tevfik Yamantürk'ten Beşiktaş camiasına özür! ''O fotoğrafta bulunmamam gerekirdi''
Spor

Tevfik Yamantürk'ten Beşiktaş camiasına özür! ''O fotoğrafta bulunmamam gerekirdi''

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, bir önceki divan kurulunda eski başkan Hasan Arat ile arasında yaşananlardan dolayı siyah-beyazlı camiadan özür diledi. Yamantürk, 'Özrü camiamdan diliyorum, malum şahıstan değil. Benim o fotoğrafta bulunmamam gerekiyordu' dedi.

IHA14 Haziran 2025 Cumartesi 11:16 - Güncelleme:
Tevfik Yamantürk'ten Beşiktaş camiasına özür! ''O fotoğrafta bulunmamam gerekirdi''
ABONE OL

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Üsküdar Salonu'nda düzenleniyor. Toplantıda bir konuşma yapan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, nisan ayında yapılan bir önceki divan kurulu toplantısında eski başkan Hasan Arat ile arasında yaşananlar sebebiyle özür diledi. Yamantürk, "Camiamdan özür diliyorum. 12 Nisan'daki toplantıda olanların olmaması lazımdı. Hak ediyor, etmiyor benim işim değil. Benim o fotoğrafta bulunmamam gerekiyordu. Kalpten özür diliyorum. Kabul edin lütfen. Özrü camiamdan diliyorum, malum şahıstan değil. Gücüm yettiği kadar da devrinde yaptırılan 137 milyon Euro borçlandırmayı takip edeceğim" ifadelerini kullandı.

"İSTİKRARSIZLIK DOĞRU DEĞİL"

Divan kurulu başkanı olarak son konuşmasını yaptığını hatırlatan Tevfik Yamantürk, "2017 yılında bir otel odasında aldığım telefonla bu macera başladı. Sizler de bu görevi aban emanet ettiniz. 8 yıldır da doğru bildiklerimizi arkadaşlarımızla yaptık. Makamların da bırakılıp gidilebileceğini, arkadan gelenlere yol açılması gerektiğini göstermek istedik. Bu süreçte kulübümüzde maalesef 7 kere seçim yapıldı. İstikrarsızlık bence doğru değil. Biz 8 yıl aynı yönetimle çalışırken, 7 seçim yapılmasını doğru bulmuyorum. 4 başkanla çalıştık. Önümüzdeki divan seçiminde 6 ila 8 başkan adayının yarışacağı bir seçim olacak. Demek ki divanın itibarını yükselttik ki bu kadar arkadaş göreve talip" şeklinde konuştu.

"KULÜP YÖNETİCİLİĞİ, ZENGİNLİĞİN VE ŞÖHRET SAHİBİ OLMANIN EN KOLAY YOLU HALİNE GELDİ"

"Ahlaki değerleri olmayan insanların Beşiktaş'tan uzak tutulması gerektiğini söylemiştik" diyen Divan Kurulu Başkanı Yamantürk, şöyle devam etti:

"Maalesef kulüp yöneticiliği, zenginliğin ve şöhret sahibi olmanın en kolay yolu haline geldi. Bunu önlemenin yolu camianın elinde. Türkiye'ye aidiyet duymayan insanların camiadan uzak tutulması gerekiyor. Bu olmazsa kulüpte bir sabah geldiğimizde Arapça, Rusça ya da Çince konuşulduğunu görürüz."

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.