Tevfik Yamantürk, Hasan Arat'ın istifasının ardından siyah beyazlı kulüpte yaşananlarla ilgili TRT SPOR'da açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN BİZE MESAJI ÇARŞAMBA GÜNÜ VERDİ"

"Başkanla ben ve Fethi Hinginar Bey çarşamba günü beraber olduk. Başkan o gün bize her an her şey olabilir diyerek mesajı verdi. Bunu bizim açıklamamız doğru olmazdı. Son hatasını şurada yaptı. Hasan Arat, çarşamba günü Futbol A. Ş'den istifa ederken keşke buradan da istifa etseydi. Bu işi bir an evvel bitirmesi kendisi için daha iyi olurdu."

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

"Birinci hatasına gelirsek; biliyorsunuz Hasan Arat Bey erken seçime zorlayarak başkan oldu. Kendi ifadesiyle iki yıllık bir çalışmanın sonunda kendisi 3 Aralık'ta başkan oldu. Hakikaten çok üzülüyorum. Hem kulüp için hem de Hasan Bey için üzülüyorum. Kendi bir yılını planlayamayan insanlar bu kadar önemli bir kurumun başına geçmemeli diye düşünüyorum."

"PAHALI TRANSFERLERE GEREK OLMADIĞINI DEFALARCA SÖYLEDİK"

"Divan olarak yönetimi rahat bırakmak için belli periyotlarla kulübe gidiyorduk. Düşüncelerimizi söyledik. İlişkilerimiz son derece medeniydi. Böyle büyük pahalı transferlere gerek olmadığını defalarca söyledik. Bize 4 gol atan Ajax'ın takım değeri 22 - 25 milyon euroydu. Diğer Türk takımlarını yenen Kopenhag ve Prag'ın değerleri malum. Ödedikleri maaştan bahsediyorum. Biz paraları vererek çok büyük hata yapıyoruz dedik ama maalesef kimseyi dinletemedik. "

"BAYERN'LE REKABET ETMEYE KALKIP PAHALI TAKIMLAR KURUYORUZ"

"Türkiye'nin Almanya ile rekabet edecek bir dünya markası var mı? Bayern'le rekabet etmeye kalkıp pahalı takımlar kuruyoruz. Bayern'in geliri 600 milyon euro civarı. Ödediği maaş ise 200 milyon civarı. Bizim gelirimiz 80 milyon takımın değeri 80 milyon. Bu işte bir garabet yok mu?"

"GİOVANNİ VAN BRONCKHORST'UN KALACAĞINI ZANNETMİYORUM"

"Hasan Arat Bey'e ve Hüseyin Yücel Bey'e yazı yazdık. Kesinlikle seçime kadar transfer yapmayın. Bu takım bundan daha iyi olmaz. Antrenörün kalacağını zannetmiyorum. Bedelini alıp gidecek maalesef. Dışarıdan gelecek antrenörün de tazminatı olacak. Elimizde Serdar Topraktepe gibi bir değer var. Bize geçen sene Türkiye Kupası'nı aldı. Gelecek olan kişi ne yapabilir bu saatten sonra."