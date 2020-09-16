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Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da ayrılık

TFF 1. Lig ekiplerinden İzmir ekibi Altay, sportif direktör Murat Uluç'la yollarını ayırdı.

AA16 Eylül 2020 Çarşamba 19:44 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 19:44
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Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Murat Uluç'un futbolculuk döneminde kazanılan 2 şampiyonlukta büyük katkısı olduğu belirtildi.

Murat Uluç'un futbolculuktan sonra da takımda yardımcı antrenör olarak görev aldığının hatırlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak sportif direktörlük görevindeki sorumlulukların kariyeri açısından faydalı olmayacağını düşündük. Esas görevi olmayan bir işi, bizler için bugüne kadar yapmayı kabul ettiği için kendisine teşekkür ederiz. Yeni projelerde kendisiyle tekrar buluşmak üzere."

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