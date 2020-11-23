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Spor

TFF 1. Lig takımları Jean Ghafourian'ın peşinde

Almanya'da Siegburg forması giyen 22 yaşındaki 1.90'lık stoper Jean Ghafourian, Türkiye yolunda. Genç futbolcu, TFF 1. Lig'deki ekiplerle temas halinde.

IHA23 Kasım 2020 Pazartesi 13:15 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 13:15
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Leverkusen altyapısında futbola başlayan ve ardından önce Paderborn sonra da Köln formaları giyen 1.90 boyundaki genç stoper Jean Ghafourian, devre arasında Türkiye’nin yolunu tutmaya hazırlanıyor. TFF 1. Lig’den birden fazla ekibin radarına giren 22 yaşındaki savunmacı, gelen tekliflere sıcak bakıyor. Stoper bölgesinde forma giyen ve her iki ayağını da kullanabilen Ghafourian, ön libero olarak da forma giyebiliyor. Tunus asılı Alman futbolcu, güçlü fiziğiyle dikkat çekerken, kafa toplarındaki hakimiyeti de ön plana çıkıyor.

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