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Spor

TFF 1. Lig'de 3 erteleme maçı yarın oynanacak

TFF 1. Lig'de koronavirüs nedeniyle ertelenen Tuzlaspor - Altay, İstanbulspor - Adana Demirspor ve Adanaspor - Boluspor maçları yarın oynanacak.

AA29 Aralık 2020 Salı 11:11 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 11:11
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TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 8, 9 ve 11. haftadan ertelenen 3 müsabaka yarın oynanacak.

Sekizinci hafta erteleme maçında Tuzlaspor, saat 13.30'da Vefa Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. İstanbulspor ise 9. hafta erteleme karşılaşmasında, Adana Demirspor'u saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

Günün diğer karşılaşmasında Adanaspor, 11. haftadan ertelenen maçta Beypiliç Boluspor ile saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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