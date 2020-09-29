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Spor

TFF 1. Lig'de 3. hafta sonuçları ve puan durumu belli oldu

TFF 1. Lig'in 3. haftası sona erdi. İşte, tüm maçların sonuçları ve oluşan puan durumu.

AA29 Eylül 2020 Salı 00:36 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 00:37
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Ligde bugün oynanan maçlarda Altınordu, Boluspor'u 2-1 yenerken; Tuzlaspor da Menemenspor'a 5-2 üstünlük sağladı.

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: 0-0

Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3

Bursaspor-Giresunspor: 1-2

Akhisarspor-Balıkesirspor: 2-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: 2-2

Ankaraspor-Adana Demirspor: 1-3

Altay-Eskişehirspor: 6-0

Beypiliç Boluspor-Altınordu: 1-2

Menemenspor-Tuzlaspor: 2-5

Puan durumu

TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

#TakımOGBMAYAVP
1ADANA DEMİRSPOR32107347
2TUZLASPOR32106247
3ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ32103037
4İSTANBULSPOR32015326
5ALTINORDU32014316
6YILPORT SAMSUNSPOR31205235
7ADANASPOR31201015
8ALTAY31117254
9AKHİSARSPOR31112114
10ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR31114404
11GİRESUNSPOR311145-14
12BURSASPOR310245-13
13BALIKESİRSPOR310234-13
14ANKARASPOR310225-33
15ÜMRANİYESPOR310237-43
16BEYPİLİÇ BOLUSPOR301224-21
17MENEMENSPOR301238-51
18ESKİŞEHİRSPOR301207-71

4. haftanın programı

TFF 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

2 Ekim Cuma:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Yeni Eskişehir)

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

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