İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Ekim 2020 Perşembe / 13 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6735
  • EURO
    9,0296
  • ALTIN
    467.775
  • BIST100
    1150.07
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor
Spor

TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'in 4. haftası yarın yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

AA01 Ekim 2020 Perşembe 09:32 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 09:32
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.