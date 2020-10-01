TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

AA 01 Ekim 2020 Perşembe 09:32 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 09:32

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi:



14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



4 Ekim Pazar:



14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)



16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)



16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)