TFF 1. Lig'de 5 haftalık program açıklandı

AA 01 Aralık 2020 Salı 16:54 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 16:54

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13, 14, 15, 16 ve 17. hafta maçlarının programı şöyle:

13. HAFTA

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 7 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

13.30 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14. HAFTA

12 Aralık Cumartesi:

16.00 Aydeniz Et Bakılesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Yılport Samsunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

13 Aralık Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Adanaspor-Altay (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

19.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)

14 Aralık Pazartesi:

16.00 Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)

19.00 Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Osmanlı)

15. HAFTA

19 Aralık Cumartesi:

13.30 Ankara Keçirörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Aralık Pazartesi:

16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)

16. HAFTA

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor (Bolu Atatürk)

13.00 Tuzlaspor-Altınordu (Vefa)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

27 Aralık Pazar:

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü (Menemen İlçe)

16.00 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor (Osmanlı)

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17. HAFTA

2 Ocak Cumartesi:

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

19.00 Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

3 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

16.00 İstanbulspor-Ankaraspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Giresunspor-Tuzlaspor (Giresun Atatürk)

19.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Ocak Pazartesi:

16.00 Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)