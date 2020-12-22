İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2020 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6466
  • EURO
    9,3497
  • ALTIN
    459.98
  • BIST100
    1404.79
Spor

TFF 1. Lig'de erteleme maçı heyecanı

TFF 1. Lig'de Menemenspor'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 9. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Menemenspor yarın karşılaşacak.

AA22 Aralık 2020 Salı 12:08 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 12:08
ABONE OL

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Alper Çetin düdük çalacak.

Ligde 11 maçta topladığı 12 puanla 16. sırada bulunan Adanaspor, son 3 maçını kaybetti. Son 4 lig maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Menemenspor, 14 müsabakada ulaştığı 15 puan ve averajla 12. durumda yer alıyor.

Adanaspor'da kırmızı kart cezalısı Uğurcan Yazğılı, Menemenspor'da ise sarı kart cezalısı Rıdvan Koçak yarın forma giyemeyecek.

Menemenspor, geçen sezon Adana'daki müsabakayı 3-1, kendi evindeki mücadeleyi ise 4-2 galip tamamlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.