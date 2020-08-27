TFF 1. Lig'de fikstür belli oldu

27 Ağustos 2020 Perşembe 22:49 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 22:49

TFF 1. Lig'de 2020-2021 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da yer alan idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş, maç planlama müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları, yöneticileri ve temsilcileri katıldı.

"HEDEFİMİZ, İNSAN SAĞLIĞINI GÖZETEREK TARAFTARLARI TAKIMLARIYLA BULUŞTURMAK"



Açılış konuşmasını yapan Yılmaz Büyükaydın, "Pandemi sürecinde ülkemiz için kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sağlık çalışanlarımıza yönelik birçok etkinlik planlıyoruz. Onlara futbol aracağılıyla moral vermek ve şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Uzun bir sezonu pandemiye rağmen başarıyla tamamladık.

Futbolun geri dönüşü için sağlık kurulumuz da çok önemli bir protokol hazırladı. Onların çalışmaları futbolun gelecek sezon da oynanması için bize ışık tutacaktır. Taraftarın olmadığı karşılaşmaların futbol coşkusuna olumsuz etkileri oluyor. Hedefimiz, insan sağlığını gözeterek taraftarları takımlarıyla buluşturmak. Ekim ayında düşük kapasiteyle de olsa taraftarlar maçları izleyebilecek." ifadelerini kullandı.

Planlamaya göre 1. Lig'de 2020-2021 sezonu 11 Eylül'de yapılacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk yarı 4 Ocak'ta sona erecek. İkinci yarı 22 Ocak'ta başlayacak ve sezon 8 Mayıs 2021'de oynanacak 34. hafta müsabakalarıyla sona erecek. TFF 1. Ligde 6, 13, 23 ve 30. hafta maçları hafta içi oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki idari merkezinde gerçekleştirilen fikstür çekimine göre ilk yarının fikstürü şöyle:

- 1. hafta

Osmanlıspor-Eskişehirspor

Boluspor-Ankara Keçiörengücü

Menemenspor-Altınordu

Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Akhisarspor-Tuzlaspor

Altay-Yılport Samsunspor

Bursaspor-Adana Demirspor

Adanaspor-İstanbulspor

Balıkesirspor-Giresunspor

- 2. hafta

Yılport Samsunspor-Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor

Eskişehirspor-Adanaspor

Altınordu-Bursaspor

Adana Demirspor-Boluspor

Giresunspor-Menemenspor

İstanbulspor-Altay

Tuzlaspor-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor

- 3. hafta

Adanaspor-Ankara Keçiörengücü

Altay-Eskişehirspor

Boluspor-Altınordu

Akhisarspor-Balıkesirspor

Menemenspor-Tuzlaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor

Osmanlıspor-Adana Demirspor

Bursaspor-Giresunspor

Ümraniyespor-İstanbulspor

- 4. hafta

Adana Demirspor-Adanaspor

Eskişehirspor-Ümraniyespor

Altınordu-Osmanlıspor

Tuzlaspor-Bursaspor

Giresunspor-Boluspor

Ankara Keçiörengücü-Altay

İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Balıkesirspor-Menemenspor

Yılport Samsunspor-Akhisarspor

- 5. hafta

Adanaspor-Altınordu

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor

Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü

Akhisarspor-Menemen Spor

Bursaspor-Balıkesirspor

Boluspor-Tuzlaspor

Altay-Adana Demirspor

Osmanlıspor-Giresunspor

Yılport Samsunspor-İstanbulspor

- 6. hafta

Giresunspor-Adanaspor

Adana Demirspor-Ümraniyespor

Menemen Spor-Bursaspor

Balıkesirspor-Boluspor

Eskişehirspor-Yılport Samsunspor

Altınordu-Altay

Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor

İstanbulspor-Akhisarspor

Tuzlaspor-Osmanlıspor

- 7. hafta

Ümraniyespor-Altınordu

Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü

İstanbulspor-Eskişehirspor

Boluspor-Menemenspor

Adanaspor-Tuzlaspor

Osmanlıspor-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor

Akhisarspor-Bursaspor

Altay-Giresunspor

- 8. hafta

Giresunspor-Ümraniyespor

Balıkesirspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor

Adana Demirspor-Yılport Samsunspor

Bursaspor-Boluspor

Tuzlaspor-Altay

Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Eskişehirspor-Akhisarspor

Menemenspor-Osmanlıspor

- 9. hafta

Yılport Samsunspor-Altınordu

Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü

Altay-Balıkesirspor

Adanaspor-Menemenspor

Ümraniyespor-Tuzlaspor

Akhisarspor-Boluspor

Osmanlıspor-Bursaspor

İstanbulspor-Adana Demirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor

- 10. hafta

BalıkesirsporÜmraniyespor

Altınordu-İstanbulspor

Bursaspor-Adanaspor

Menemenspor-Altay

Giresunspor-Yılport Samsunspor

Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Eskişehirspor

Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor

Boluspor-Osmanlıspor

- 11. hafta

Eskişehirspor-Altınordu

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Balıkesirspor

Yılport Samsunspor-Tuzlaspor

Ümraniyespor-Menemenspor

Adanaspor-Boluspor

Ankara Keçiörengücü-Adana Demirspor

Altay-Bursaspor

Akhisarspor-Osmanlıspor

İstanbulspor-Giresunspor

- 12. hafta

Bursaspor-Ümraniyespor

Osmanlıspor-Adanaspor

Tuzlaspor-İstanbulspor

Boluspor-Altay

Balıkesirspor-Yılport Samsunspor

Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Adana Demirspor-Akhisarspor

Altınordu-Ankara Keçiörengücü

Giresunspor-Eskişehirspor

- 13. hafta

Adana Demirspor-Altınordu

İstanbulspor-Balıkesirspor

Yılport Samsunspor-Menemenspor

Eskişehirspor-Tuzlaspor

Ümraniyespor-Boluspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor

Akhisarspor-Adanaspor

Ankara Keçiörengücü-Giresunspor

Altay-Osmanlıspor

- 14. hafta

Osmanlıspor-Ümraniyespor

Menemenspor-İstanbulspor

Bursaspor-Yılport Samsunspor

Giresunspor-Adana Demirspor

Adanaspor-Altay

Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Altınordu-Akhisarspor

Balıkesirspor-Eskişehirspor

Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü

- 15. hafta

Altay-Akhisarspor

Giresunspor-Altınordu

Ankara Keçiörengücü-Balıkesirspor

Eskişehirspor-Menemenspor

Adana Demirspor-Tuzlaspor

İstanbulspor-Bursaspor

Yılport Samsunspor-Boluspor

Ümraniyespor-Adanaspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Osmanlıspor

- 16. hafta

Altay-Ümraniyespor

Akhisarspor-Giresunspor

Boluspor-İstanbulspor

Osmanlıspor-Yılport Samsunspor

Balıkesirspor-Adana Demirspor

Adanaspor- Royal Hastanesi Bandırmaspor

Tuzlaspor-Altınordu

Menemenspor-Ankara Keçiörengücü

Bursaspor-Eskişehirspor

- 17. hafta

Ümraniyespor-Akhisarspor

Altınordu-Balıkesirspor

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay

Giresunspor-Tuzlaspor

Adana Demirspor-Menemenspor

Ankara Keçiörengücü-Bursaspor

Eskişehirspor-Boluspor

Yılport Samsunspor-Adanaspor

İstanbulspor-Osmanlıspor