TFF 1. Lig'de hafta içi mesaisi başlıyor

AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:42 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:42





Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)



19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)



21 Ekim Çarşamba:



13.30 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)



16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)



19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)



19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)



22 Ekim Perşembe:



13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19.00 Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

