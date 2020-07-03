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Spor

TFF 1. Lig'de haftanın programı belli oldu

TFF 1. Lig'de 33. hafta programı açıklandı.

AA03 Temmuz 2020 Cuma 00:14 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 00:14
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TFF 1. Lig'de 33. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. hafta maçlarının programı şöyle:

11 TEMMUZ CUMARTESİ:

20.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

12 TEMMUZ PAZAR:

17.30 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.30 Keçiörengücü-Fatih Karagümrük (Aktepe)

17.30 Altınordu-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

17.30 Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

17.30 Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (İzmir Atatürk)

17.30 Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi)

17.30 Boluspor-Akhisarspor (Bolu Atatürk)

17.30 Adanaspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)

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