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Spor

TFF 1. Lig'de İzmir derbisi

TFF 1. Lig'de İzmir'i temsil eden Altınordu ile Menemenspor yarın birbirlerine rakip olacak.

AA24 Ocak 2021 Pazar 10:46 - Güncelleme: 24 Ocak 2021 Pazar 10:46
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Altınordu-Menemenspor karşılaşmasında hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak.

Ligin ilk yarısında liderliğe kadar yükselmesine rağmen son 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet alabilen Altınordu, 28 puanla 9. sırada bulunuyor.

Muhammed Mert, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Akgün, Birhan Vatansever, Alper Tursun ve Ertuğrul Çetin'le yollarını ayıran Altınordu, Recep Aydın'ı transfer etti. Altınordu'da kırmızı kart cezalısı Sami Satılmış ile sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli ve Metehan Mimaroğlu mücadele edemeyecek.

Ligde son 7 maçında galip gelemeyen Menemenspor, ikinci yarıya 16 puan ve averajla 14. sırada girdi.

İlk yarıda kadroda yer alan Kubilay Türk Yılmaz, Mohammed Kamara, Murat Erdemir, Oğuz Han Aynaoğlu ve Sikiru Olatunbosun’un takımdan ayrıldığı Menemenspor, Adana Demirspor’dan Alaattin Hamza Ok, Galatasaray’dan Batuhan Ahmet Şen, Çaykur Rizespor’dan Emir Han Topçu’yu kiralarken, Niğde Anadolu FK’den Berkay Samancı’yı transfer etti.

Kart cezalısı Anane Tidjani'nin forma giyemeyeceği Menemenspor'da Furkan Bayır, Berkay Samancı, Berkan İbrahim Çakır ve Ömer Şahbaş'ın sakatlıkları bulunuyor.

TFF 1. Lig'de rakibiyle 3 kez karşılaşan Altınordu, bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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