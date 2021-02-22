TFF 1. Lig'de İzmir derbisi

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:55 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:55

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki Altay-Altınordu müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Ligde 38'er puana sahip iki takımdan Altay averajla beşinci sırada yer alırken, Altınordu da onu takip ediyor.

Yücel İldiz'den sonra göreve gelen Osman Özköylü'nün ikinci maçında geçen hafta deplasmanda Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Altay, iç sahada oynadığı son 2 karşılaşmadan puan çıkaramadı.

Ligde son 6 karşılaşmada sadece 1 yenilgisi bulunan Altınordu, son 4 müsabakada 10 puan topladı.

30. RANDEVU

Altay ile Altınordu, profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 9'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 29 maçta karşılaştı.

İki ekibin geride kalan maçlarında Altınordu'nun biri hükmen olmak üzere 12, Altay'ın 9 galibiyeti bulunurken, 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Bu karşılaşmalarda Altınordu 35 gol attı, Altay ise 31 gol kaydetti.

PAİXAO, 5 KARŞILAŞMADA DA GOL ATTI

Rekabette 42 farklı futbolcu gol atma sevinci yaşadı. Altınordu adına 4 gol atan Arif Gümüşçeviren ile Altay'la 6 gol üreten Marco Paixao, en golcü isimler konumunda bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin Portekizli golcüsü Paixao, Altınordu'ya karşı forma giydiği 5 maçta da fileleri havalandırdı.