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Spor

TFF 1. Lig'de lider değişti! İşte puan durumu

TFF 1. Lig'in 17. haftası tamamlandı. Maç sonuçları ve oluşan puan durumu şu şekilde...

AA04 Ocak 2021 Pazartesi 23:27 - Güncelleme: 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:27
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TFF 1. Lig'in 17. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında Beypiliç Boluspor, Eskişehirspor'u 2-0 yenerken; Adana Demirspor ise Menemenspor'u 3-0 mağlup etti.

Evinde Tuzlaspor'u 3-0 yenen Giresunspor, ligin ilk yarısını lider tamamladı.

SONUÇLAR

TFF 1. Lig'de 17. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Bursaspor: 0-1

Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-0

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay: 2-0

Giresunspor-Tuzlaspor: 3-0

İstanbulspor-Ankaraspor: 5-3

Yılport Samsunspor-Adanaspor: 2-1

Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor: 0-2

Adana Demirspor-Menemenspor: 3-0

PUAN DURUMU

TFF 1. Lig'in 17. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:


TakımOGBMAYAVP
1GİRESUNSPOR17105225131235
2YILPORT SAMSUNSPOR179622416833
3ALTAY17102530161432
4ADANA DEMİRSPOR1794430161431
5İSTANBULSPOR1694332191331
6TUZLASPOR179352724330
7ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ178452213928
8ALTINORDU178452222028
9BURSASPOR178363127427
10ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR177372219324
11BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR175571826-820
12BEYPİLİÇ BOLUSPOR175481820-219
13AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR164481623-716
14MENEMENSPOR173771626-1016
15ADANASPOR154382122-115
16AKHİSARSPOR163491324-1113
17ANKARASPOR1623111229-17 9
18ESKİŞEHİRSPOR1706111034-24 3

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

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