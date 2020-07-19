19 Temmuz 2020 Pazar 20:17 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 20:23

TFF 1. Lig'de 34. hafta karşılaşmasında Osmanlıspor, Balıkesirspor'u konuk etti.

Osmanlı Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Osmanlıspor'un 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 31. dakikada penaltıdan Mertan Öztürk, 58. dakikada Doğukan Efe, 62. ve 80. dakikalarda Beykan Şimşek kaydetti. Balıkesirspor'un gollerini ise 19. dakikada Emir Dede, 38. dakikada Foxi Kethevoama ve 66. dakikada Antonio Mrsic attı.

2017/18 sezonu sonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşen ve geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkmak için playofflarda Gaziantep FK'ya penaltılarda kaybeden Osmanlıspor, 2019/20 sezonu sonunda da TFF 2. Lig'e düşmüş oldu.