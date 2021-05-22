TFF 1. Lig'de play-off finalinin adı: Altınordu - Altay

22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:05 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 23:05

Sezonu 6. sırada tamamlayan Altınordu 32. dakikada Metehan'ın golüyle öne geçerken, sezonu 3. bitiren Samsunspor'a geri dönüşü getiren goller 53. dakikada Nadir ve 81. dakikada Yasin'den geldi. 90+7. dakikada sahneye çıkan Enis Destan, kaleci Nurullah'ın aldığı riski değerlendirerek orta sahadan yaptığı vuruşla beraberliği ve finali getirdi.

TFF 1. Lig play-off finalinde iki İzmir takımı Altay ile Altınordu karşı karşıya gelecek. Finalin oynanacağı stat ve tarihi TFF tarafından açıklanacak.

Son 16 yıldır düzenlenen play-offta, normal sezonu 3. sırada bitiren takımlardan sadece 1'i Süper Lig'e yükseldi. Yalnızca Alanyaspor 2015-16 sezonunda normal sezonu 3.bitirip Süper Lig'e çıktı. Öte yandan 1. Lig play-off'larında geçtiğimiz 4 yılda da normal sezonu 5. bitiren takım, Süper Lig'e yükseldi.