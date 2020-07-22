TFF 1. Lig'de Play-Off heyecanı nefes kesti

22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:38 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 23:38

TFF 1. Lig playoff yarı final ilk maçları sona erdi.

İstanbul Vefa Stadyumu'nda oynanan maçta Fatih Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Karagümrük maçta 3 kez öne geçse de sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Karagümrük, 18. dakikada Sabo'nun penaltı golüyle öne geçti. Akhisarspor, bu gole 34. dakikada Bertuğ Bayar ile eşitliği sağladı. Karagümrük, bu kez Sobiech ile 58. dakikada öne geçti ama Akhisarspor, Erhan Çelenk ile 84'te yeniden skora dengeyi getirdi.

Karagümrük, 87'de Koray Altınay ile öne geçti. Akhisarspor, 90+6'da Uğur'un golüyle eşitliği sağladı.

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR: GOLSÜZ BİTTİ

Bursaspor ile Adana Demirspor arasında oynanan diğer yarı final mücadelesi ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

FİNALİSTLER PAZAR GÜNÜ BELLİ OLACAK

1. Lig playoff yarı final maçlarının rövanşları, 26 Temmuz Pazar saat 21.00'de oynanacak.