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Spor

TFF 1. Lig'de zirve kızıştı! 3 takımın küme düşmesi kesinleşti

TFF 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Ligde ilk üç sıradaki takımlar kazandı ve sıralama değişmedi.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:06 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:12
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Sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Adana Demirspor, puanını 67'e çıkardı ve son hafta öncesinde averajla liderliğini sürdürdü.

Evinde Akhisarspor'u 3-0 yenen GZT Giresunspor, puanını 67 yaptı ve averajla ikinci sırada yer aldı. Akhisarspor ise bu yenilgiyle Eskişehirspor ve Ankaraspor'un ardından ligden düşen üçüncü ve son takım oldu.

Yılport Samsunspor da evinde Ankaraspor'u 3-1 yenerek puanını 67'ye yükseltti ve haftayı averajla 3. basamakta tamamladı.

- Sonuçlar

Eskişehirspor-Bursaspor: 1-5

Yılport Samsunspor-Ankaraspor: 3-1

Ankara Keçiörengücü-Menemenspor: 4-1

GZT Giresunspor-Akhisarspor: 3-0

Altınordu-Tuzlaspor: 3-2

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Altay: 0-1

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adanaspor: 3-2

İstanbulspor-Beypiliç Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 3-0

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 33. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.ADANA DEMİRSPOR 33207660263467
2.GZT GİRESUNSPOR33207652242867
3.YILPORT SAMSUNSPOR331910456302667
4.İSTANBULSPOR 33187860342661
5.ALTAY331931162362660
6.ALTINORDU3316985345857
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ331671046281855
8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR33148114542350
9.TUZLASPOR 33145144551-647
10.BURSASPOR33144155654246
11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR33126154547-242
12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR33116163541-639
13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR3398163548-1335
14.ADANASPOR 3397174453-934
15.MENEMENSPOR 33713133758-2134
16.AKHİSARSPOR3385203558-2329
17.ANKARASPOR3368193359-2626
18.ESKİŞEHİRSPOR3318242388-658

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

- 34. Hafta

TFF 1. Lig'de henüz programı açıklanmayan 34. ve son haftanın maçları şöyle:

Adanaspor-Yılport Samsunspor

Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor

Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu

Menemenspor-Adana Demirspor

Bursaspor-Ankara Keçiörengücü

Ankaraspor-İstanbulspor

Tuzlaspor-GZT Giresunspor

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