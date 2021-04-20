TFF 1. Lig'de zirve kızıştı! İşte puan durumu

AA 20 Nisan 2021 Salı 00:39 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 00:39

Ligde bugün oynanan maçlarda Bereket Sigorta Ümraniyespor evinde Ankaraspor'u 4-3, Beypiliç Boluspor deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 3-2 yendi. Altay, Adanaspor'u ve Yılport Samsunspor da Bursaspor'u 4-1'lik skorlarla mağlup etti.

Deplasmanda Adana Demirspor'a 3-0 yenilen GZT Giresunspor liderliğini sürdürdü.

- SONUÇLAR



TFF 1. Lig'in 31. haftasında oynanan maçların sonuçları şöyle:

Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor: 0-1

Adana Demirspor-GZT Giresunspor: 3-0

Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 0-3

Akhisarspor-Altınordu: 1-1

İstanbulspor-Menemenspor: 4-0

Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor: 4-3

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor: 2-3

Altay-Adanaspor: 4-1

Yılport Samsunspor-Bursaspor: 4-1

- Puan durumu

TFF 1. Lig'de 31. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y P 1.GZT GİRESUNSPOR 31 19 6 6 49 24 63 2.ADANA DEMİRSPOR 31 18 7 6 54 26 61 3.YILPORT SAMSUNSPOR 31 17 10 4 51 29 61 4.ALTAY 31 18 3 10 61 34 57 5.İSTANBULSPOR 31 17 6 8 57 32 57 6.ALTINORDU 31 15 8 8 50 43 53 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 31 14 7 10 40 26 49 8.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 31 13 8 10 43 41 47 9.TUZLASPOR 31 14 5 12 43 45 47 10.BURSASPOR 31 13 4 14 50 51 43 11.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 31 11 6 14 40 42 39 12.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 31 11 5 15 34 38 38 13.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 31 9 8 14 34 43 35 14.ADANASPOR 31 9 7 15 42 48 34 15.MENEMENSPOR 31 6 13 12 34 53 31 16.AKHİSARSPOR 31 7 5 19 33 55 26 17.ANKARASPOR 31 5 8 18 29 54 23 18.ESKİŞEHİRSPOR 31 1 8 22 21 81 8

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

- 32. Hafta

TFF 1. Lig'de tamamı 25 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak 32. haftanın programı şöyle:

Adanaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Yeni Adana)

Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankara Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

Tuzlaspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Ankaraspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Osmanlı)

Altınordu-GZT Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)