TFF 1. Lig'e yükselen son takım Şanlıurfaspor oldu

TFF 2. Lig play-off final maçında Şanlıurfaspor, Bucaspor 1928 ile karşılaştı.
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı Şanlıurfaspor 3-0 kazandı. Urfa'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Behlül Aydın, 52 ve 56. dakikalarda ise Mert Çapar kaydetti.
1. LİG'E YÜKSELEN 3. TAKIM OLDU
Şanlıurfaspor bu sonuçla birlikte Spor Toto 1. Lig'e yükselen son takım oluyor.
Kırmızı Grubu lider bitiren Kocaelispor ile Beyaz Grubu'n lideri Çorum FK, 1. Lig'e yükselen kulüpler olmuştu.
4 YIL SONRA YENİDEN
2011 yılında kurulan Bucaspor 1928 tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkma şansını kaçırırken, Şanlıurfaspor 4 yıl sonra 1. Lig'e çıktı.