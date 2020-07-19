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Spor

TFF 1. Lig'in gol kralı yine Paixao

Sezonu 20 gol atarak tamamlayan Altay'ın santrforu Marco Paixao, TFF 1. Lig'de geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gol kralı oldu

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 10:46 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 10:46
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Altay, TFF 1. Lig’in 34. haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-1 mağlup etti. Altay’ın maçtaki ilk golünü kaydeden Marco Paixao, ligdeki gol sayısını 22’ye çıkararak bir kez daha gol kralı oldu. 

Geçtiğimiz sezon 29 gol atarak TFF 1. Lig’de rekor kıran Portekizli golcü, bu sezon da unvanını korumayı başardı. Ligde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu unvanına da sahip olan 35 yaşındaki golcü, bu sezon gollerinin yanı sıra 3 kez de asist yaparak toplamda 25 gole doğrudan katkı sağladı. 

Altay’ın bu sezon TFF 1. Lig’de yaşadığı 48 gol sevincinin 25’inde imzası bulunan Paixao, Türkiye Kupası mücadelesinde de Trabzonspor’a karşı 1 gol atmıştı.

Siyah-beyazlı takımla TFF 1. Lig’de iki sezonda toplamda 51 gol atan ve 7 asist yapan rekortmen gol kralıyla birçok kulüp ilgilenmiş ancak Paixao, sezon içerisinde Altay’la 2 yıllık sözleşme yenileyerek, 2021-2022 sezonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atmıştı.

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