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Spor

TFF, 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri, 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa maçının yapılacağı 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı.

AA1 Mart 2024 Cuma 09:49 - Güncelleme:
TFF, 11 Nisan Stadyumu'nda inceleme yaptı
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak Şanlıurfa'da hazırlıklar sürüyor. Bu kapsamda, TFF'nin stadyum güvenlik, medya, protokol, seyahat ve konaklama, markalama, pazarlama, maç planlama departmanlarından gelen yetkililer, 11 Nisan Stadyumu'nda incelemede bulundu.

Süper Kupa maçı için yapılan toplantıda, uluslararası standartlarda güvenlik tedbirlerinin alınması ile ulaşım ve turizm gibi konularda çeşitli planlamalar yapıldı, stadyumdaki soyunma odalarında yenileme çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı. Ayrıca Süper Lig seviyesinde maç yayını yapılabilmesin için de eksiklikler giderildi.

TFF heyetine, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Şanlıurfa İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren ile ilgililer eşlik etti.

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