TFF 1.Lig'de puan durumu belli oldu

AA 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:59 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 00:59

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda Keçiörengücü-Adana Demirspor'u Royal Hastanesi Bandırmaspor da Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yendi.

Altınordu, deplasmanda Eskişehirspor'u 2-0 yenerek puanını 23'e yükseltti ve haftayı 21 puanlı Keçörengücü'nün önünde ilk sırada yer almayı başardı.

Günün diğer maçında Yılport Samsunspor konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkardı ve sıralamada üçüncü basamakta yer aldı.

Adanaspor-Beypiliç Boluspor maçı ise ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

PUAN DURUMU



Takımlar O G B M A Y AV P 1.ALTINORDU 11 7 2 2 17 11 6 23 2.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 11 6 3 2 18 9 9 21 3.YILPORT SAMSUNSPOR 11 5 5 1 15 9 6 20 4.ADANA DEMİRSPOR 10 5 3 2 19 9 10 18 5.İSTANBULSPOR A.Ş. 10 5 3 2 17 9 8 18 6.TUZLASPOR A.Ş. 10 5 3 2 17 16 1 18 7.ALTAY 9 5 1 3 16 9 7 16 8.GİRESUNSPOR 10 4 4 2 13 12 1 16 9.BURSASPOR 11 4 2 5 19 19 0 14 10.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 11 4 2 5 12 15 -3 14 11.AKHİSARSPOR 11 3 4 4 9 14 -5 13 12.ADANASPOR A.Ş. 9 3 3 3 13 10 3 12 13.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 11 3 2 6 13 14 -1 11 14.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 11 2 4 5 11 19 -8 10 15.MENEMEN SPOR 9 2 3 4 9 13 -4 9 16.ANKARASPOR 10 2 2 6 6 15 -9 8 17.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 10 1 4 5 10 14 -4 7 18.ESKİŞEHİRSPOR 11 0 4 7 5 22 -17 1

Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.