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Spor

TFF 2. Lig ve 3. Lig'de Play-Off için yeni saat programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maçlarının programında değişikliğe gittiğini açıkladı.

IHA17 Temmuz 2020 Cuma 20:07 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 20:07
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Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig Play-Off maç programınında değişikliğine gitti. 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya’da oynanacak müsabakaların başlama saatlerinde değişiklikler yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. Lig ve 3. Lig’de Play-Off karşılaşmalarının saatlerinde değişiklik yaptı. TFF’den açıklanan yeni program şu şekilde:

TFF 2. LİG PLAY-OFF MAÇLARI

20 Temmuz Pazartesi

20.00 Manisa FK-İnegölspor

20.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK

22.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor

22.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor

Yarı finaller 24 Temmuz saat 20.00 ve 22.00’da, final müsabakası ise 28 Temmuz saat 21.00’de oynanacak.

TFF 3. LİG PLAY-OFF MAÇLARI:

1. Grup - 21 Temmuz Salı

20.00 Anagold 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor

22.00 68 Aksaray Bld.-1928 Bucaspor

2. Grup - 22 Temmuz Çarşamba

20.00 Bld. Derincespor-Karşıyaka

22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor

3. Grup - 23 Temmuz Perşembe

20.00 Somaspor-Muğlaspor

22.00 Pazarspor-Nevşehir Bld.

1. Grup finali 25 Temmuz’da, 2. Grup finali 26 Temmuz’da, 3. Grup finali ise 27 Temmuz’da oynanacak.

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