İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2024 Cumartesi / 26 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF 2. Lig'de kriz! Şampiyonluğa oynayan Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi
Spor

TFF 2. Lig'de kriz! Şampiyonluğa oynayan Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi

TFF 2. Lig ekiplerinden AcnTurk Sigorta Vanspor, Bursaspor maçının 22. dakikasında sahadan çekildi. İşte detaylar...

AA4 Mayıs 2024 Cumartesi 16:12 - Güncelleme:
TFF 2. Lig'de kriz! Şampiyonluğa oynayan Vanspor FK, Bursaspor maçında sahadan çekildi
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı.

Grupta 80 puanlı lider Esenler Erokspor'un ardından 78 puanla 2. sırada yer alan Vanspor FK, 38. hafta mücadelesinde bir alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Bursaspor'a konuk oldu.

Van temsilcisi, Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında santranın yakınında hareketsiz kaldı.

Bu sırada yeşil beyazlı ev sahibi ekip, aralarında top çevirdi.

Daha sonra her iki takım da mücadeleye başladı.

Vanspor FK futbolcuları, 0-0 devam eden maçın 22. dakikasında teknik heyetin yönlendirmesiyle sahadan çekildi. Daha sonra her iki takımın oyuncuları, soyunma odasına gitti.

Grupta normal sezonu ilk sırada tamamlayacak ekip, direkt Trendyol 1. Lig'e yükselecek. İkinci sırada yer alacak takım ise play-off etabını birinci tamamlayacak ekiple finalde bir üst lige çıkma mücadelesi verecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.