Spor

TFF 2. Lig'in golcü takımı Bursaspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 23 golle zirvede yer alan Bursaspor, en az gol yiyen takımlardan 68 Aksarayspor'la bu hafta deplasmanda karşılaşacak.

14 Ekim 2025 Salı 15:32
TFF 2. Lig'in golcü takımı Bursaspor
Bursaspor, TFF 2. Lig'de aldığı iki mağlubiyetin ardından teknik direktör Tahsin Tam yönetiminde çıkışını sürdürürken hücum gücüyle zirvede yer alıyor. Beyaz Grup'ta oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri tam 23 kez havalandıran yeşil beyazlılar, ligin en golcü takımı konumundaki yerini koruyor.

GOL YAĞMURU SÜRÜYOR

Yeşil beyazlılar bu süreçte Yeni Malatyaspor'a 8, Adanaspor'a 6, Arnavutköy Belediyespor ve Menemen FK'ya 3, 1461 Trabzon FK, Yeni Mersin İdman Yurdu ve Kırklarelispor'a ise 1'er gol atarak hücumdaki farkını gösterdi.

Kalesinde sadece 4 gol gören Bursaspor, ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor. Takım, üretken hücum hattını sağlam savunma disipliniyle destekliyor.

NAMAĞLUP RAKİP 68 AKSARAYSPOR

Ev sahibi 68 Aksarayspor, 8 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlik alarak namağlup unvanını koruyor. Kalesinde 3 gol gören Aksaray ekibi, rakip fileleri 10 kez havalandırdı. Ligin en az gol yiyen iki takımı Dağılgan Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mücadelede yüksek tempolu bir oyun bekleniyor.

