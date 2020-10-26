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Spor

TFF, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği ile bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği, 2020-2021 sezonuyla ilgili bir değerlendirme toplantısı yaptı.

AA26 Ekim 2020 Pazartesi 18:38 - Güncelleme: 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:38
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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva'da TFF Başkanı Nihat Özdemir'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya TFF başkan vekilleri Servet Yardımcı, Yılmaz Büyükaydın ve Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve yönetim kurulu üyeleri ile Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, TFF Sağlık Kurulu Kovid-19 Sağlık Kurulu rehberi, Kovid-19 PCR testleri, Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat uygulamaları, yayın gelirleri ve kulüpler yasası taslağı çalışmaları gibi gündem maddeleri hakkında TFF ile kulüpler arasında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

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