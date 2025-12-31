İSTANBUL 4°C / -2°C
Spor

TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri duyurdu.

AA31 Aralık 2025 Çarşamba 21:52 - Güncelleme:
TFF, 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026 yılında FIFA kokartı takacak hakemleri belirledi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yarından itibaren geçerli olacak ve FIFA tarafından onaylanan listede şu hakemler yer alıyor:

FIFA HAKEMİ

Halil Umut Meler, Gamze Durmuş Pakkan, Atilla Karaoğlan, Kadir Sağlam, Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Cihan Aydın, Ozan Ergün, Melek Dakan, Asen Albayrak ve Hatice Aydın

FIFA YARDIMCI HAKEMİ

Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Emin Tuğral, Anıl Usta, Fukan Ürün, Murat Tuğberk Curbay, Bersan Duran, Gökhan Barcın, Murat Altan, Arzu Görgün, Merve Turan, Ayşenur Karakoç ve Esra Arıkboğa

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEM

Onur Özütoprak, Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Ali Şansalan ve Ömer Faruk Turtay

FIFA FUTSAL HAKEMİ

Hakan Tezcan, Fatma Özlem Tursun, Uğur Çakmak, Ayberg Öz ve Muhammed Furkan Sağlam

FIFA PLAJ FUTBOLU HAKEMİ

Özcan Sultanoğlu, Murat Ergin Gözütok ve İdris Yavuz.

  • TFF hakemleri
  • 2026 FIFA kokartı
  • FIFA hakemleri

