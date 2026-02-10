İSTANBUL 8°C / 5°C
10 Şubat 2026 Salı
Spor

TFF 23. hafta programını duyurdu! Ramazan ayı nedeniyle maç saatleri değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 23. hafta programını duyurdu. Yapılan açıklamada Ramazan ayında oynanacak müsabakaların saatlerinde değişiklik yapıldığı belirtildi. İşte detaylar...

10 Şubat 2026 Salı 15:59
TFF 23. hafta programını duyurdu! Ramazan ayı nedeniyle maç saatleri değişti
TFF, 23. hafta programını açıkladı. Ramazan Ayı nedeniyle ligde maç saatlerinde değişiklik yapıldı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 23. hafta müsabakalarına ilişkin program açıklanmıştır.

UEFA turnuvalarında mücadele eden takımlarımızın play-off müsabakalarının arasına denk gelen 23. hafta maç tarihleri, 3 kulübümüz ile yapılan istişareler neticesinde planlanmıştır.

Bununla birlikte, Ramazan ayında oynanacak olan müsabakalarda maç saatleri, iftar vakitleri de dikkate alınarak 13.30, 16.00 ve 20.00 olarak belirlenmiştir."

