İSTANBUL 3°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ocak 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları ertelendi
Spor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 22. hafta karşılaşmaları ertelendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü oynanması gereken 22. hafta karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelendi.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 00:10 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 00:11
ABONE OL

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü oynanması gereken 22. hafta karşılaşmaları olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de devam eden olumsuz hava koşulları, elverişsiz saha şartları ve ulaşımda yaşanması muhtemel aksamalarla birlikte hafta içi 2 Şubat'ta oynanacak 23. hafta maçları da dikkate alınarak, TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29 Ocak Cumartesi günü oynanacak 22. hafta müsabakalarının tamamının ertelendiği bildirildi.

Maçların oynanacağı tarihin ayrıca ilan edileceği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.