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Spor

TFF açıkladı! A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de başlayacak

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'de başlatacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre milliler, hazırlık süreci kapsamında Meksika ile özel bir maç oynayacak.

Haber Merkezi4 Mart 2025 Salı 19:53 - Güncelleme:
TFF açıkladı! A Milli Takım, Dünya Kupası hazırlıklarına ABD'de başlayacak
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını ABD'de başlatacağını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre milliler, hazırlık süreci kapsamında Meksika ile özel bir maç oynayacak.

Bununla birlikte, A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Milli Takımlar X hesabından yapılan açıklamaya göre:

"A Millî Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına turnuvanın düzenleneceği Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayacağı iki özel maçla başlayacak. Ay-Yıldızlılar, bu müsabakaların ikincisinde 10 Haziran Salı günü yerel saatle 20.30'da (TSİ 03.30) 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden Meksika ile karşılaşacak.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, iki ülke arasında A Millî düzeydeki ilk maç olacak. Kuzey Carolina Üniversitesi'nin Amerikan futbolu takımının maçlarını oynadığı 50.500 koltuk kapasiteli Kenan Stadyumu da bu müsabaka ile ilk kez bir millî maçta futbolseverleri ağırlayacak." ifadeleri kullanıldı.

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