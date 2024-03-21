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Spor

TFF açıkladı! A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden yaptığı açıklama ile A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik olduğunu açıkladı. Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna dahil edildi. İşte detaylar...

21 Mart 2024 Perşembe 15:13 - Güncelleme:
TFF açıkladı! A Milli Takım kadrosunda 2 değişiklik
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A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın aday kadrosuna alındı.

İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

"A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi.

A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcumuz A Millî Takımımızın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce, İstanbul'daki hazırlıklarına devam eden Ümit Millî Takımımızın kampına katılacak."

  • a milli futbol takımı
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