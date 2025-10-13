İSTANBUL 21°C / 13°C
  TFF açıkladı! Bilet gelirleri Gazze'ye bağışlanacak
Spor

TFF açıkladı! Bilet gelirleri Gazze'ye bağışlanacak

TFF, Türkiye - Gürcistan karşılaşmasından elde edilecek tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı.

13 Ekim 2025 Pazartesi 20:37
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kocaeli'nde oynanacak olan Türkiye - Gürcistan karşılaşması için duyarlı bir karar aldı.

TFF'den yapılan açıklamada karşılaşmanın tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağı açıklandı. TFF'nin açıklamasının tamamı ise şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır.

Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz."

