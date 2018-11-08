TFF açıkladı! Hakemlere VAR eğitimi verildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemlere Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi eğitimi verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), hakemlere Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi eğitimi verdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde MHK üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından verilen eğitime, Süper Lig hakem kadrosunda yer alan Abdulkadir Bitigen, Tugay Kaan Numanoğlu, Zorbay Küçük ile FIFA Kokartlı yardımcı hakemler ve Süper Lig yardımcı hakemleri katıldı.
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